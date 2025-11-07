Dégustation accords fromages et vins La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence
Dégustation accords fromages et vins
Du 01/04 au 31/10/2026 les vendredis et samedis de 15h30 à 16h30. La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : Vendredi 2026-04-01 15:30:00
fin : 2026-10-31 16:30:00
2026-04-01
Venez découvrir les vins de Provence dans une ambiance conviviale ! Pendant environ une heure, dégustez trois vins et trois fromages, échangez avec des passionnés, et passez un bon moment au cœur d’Aix-en-Provence. Une expérience gourmande à partager !
Au menu 3 fromages et 3 vins en parfait accord, avec bons pains, fruits et miel. Exposés sur le thème accords vins et fromages . .
La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 58 15 00 contact@olivierpassionvin.com
English :
Come and discover the wines of Provence in a convivial atmosphere! For about an hour, taste three wines and three cheeses, chat with wine enthusiasts, and enjoy yourself in the heart of Aix-en-Provence. A gourmet experience to share!
German :
Entdecken Sie die Weine der Provence in einer geselligen Atmosphäre! Probieren Sie etwa eine Stunde lang drei Weine und drei Käsesorten, tauschen Sie sich mit passionierten Weinkennern aus und verbringen Sie eine schöne Zeit im Herzen von Aix-en-Provence. Ein Gourmet-Erlebnis zum Teilen!
Italiano :
Venite a scoprire i vini della Provenza in un’atmosfera amichevole! Per circa un’ora, assaggiate tre vini e tre formaggi, chiacchierate con appassionati di vino e divertitevi nel cuore di Aix-en-Provence. Un’esperienza gastronomica da condividere!
Espanol :
Venga a descubrir los vinos de Provenza en un ambiente agradable Durante aproximadamente una hora, deguste tres vinos y tres quesos, charle con aficionados al vino y pase un rato agradable en el corazón de Aix-en-Provence. ¡Una experiencia gastronómica para compartir!
