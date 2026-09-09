Dégustation au Cellier Saint-Pierre Accords autour des fromages Troyes
vendredi 18 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Dégustation au Cellier Saint-Pierre Accords autour des fromages
Le Cellier Saint-Pierre Troyes Aube
Tarif : 45 – 45 – 45 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Guidée par Alexandre Krumenacher, cette dégustation vous permettra de découvrir différentes associations et de mieux comprendre comment marier les saveurs du fromage avec celles du vin.
Places limitées pensez à réserver !
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)
La réservation sera effective à réception de votre paiement. Toute annulation doit avoir lieu 3 jours avant la date au plus tard ! .
Le Cellier Saint-Pierre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 80 59 25 celliersaintpierre@maisonpernet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dégustation au Cellier Saint-Pierre Accords autour des fromages Troyes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes 9 septembre 2026
- Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes 9 septembre 2026
- L’impression 3D, ça vous dit ? Troyes 9 septembre 2026
- Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes 9 septembre 2026
- Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes 10 septembre 2026