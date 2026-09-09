Informations pratiques

Troyes

Dégustation au Cellier Saint-Pierre Accords autour des fromages

Le Cellier Saint-Pierre Troyes Aube

Tarif : 45 – 45 – 45 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Guidée par Alexandre Krumenacher, cette dégustation vous permettra de découvrir différentes associations et de mieux comprendre comment marier les saveurs du fromage avec celles du vin.



Places limitées pensez à réserver !



(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)

La réservation sera effective à réception de votre paiement. Toute annulation doit avoir lieu 3 jours avant la date au plus tard ! .

Le Cellier Saint-Pierre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 80 59 25 celliersaintpierre@maisonpernet.com

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English :

L’événement Dégustation au Cellier Saint-Pierre Accords autour des fromages Troyes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne