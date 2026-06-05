Dégustation autour du monde Halle Chambertin Gevrey-Chambertin

Gevrey-Chambertin

Dégustation autour du monde

Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 20:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Voyage autour du Monde Pinot Noir & Chardonnay en 5 escales , cet atelier vous permettra d’explorer deux cépages emblématiques à travers cinq vins soigneusement sélectionnés trois Pinot Noir et deux Chardonnay, issus de différentes régions viticoles, avec un détour par la Bourgogne et la Côte de Nuits.

Cette expérience sera l’occasion de comprendre les nombreuses expressions d’un même cépage en fonction de son origine géographique ou des choix de vinification et d’élevage.

Ce moment de découverte, à la fois chaleureux et accessible, sera accompagné de gougères réalisées par une boulangerie locale. .

Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40

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English :

L’événement Dégustation autour du monde Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Gevrey-Nuits| 2*