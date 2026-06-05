Dégustation Bulles d’exception en Côte de Nuits Halle Chambertin Gevrey-Chambertin
Dégustation Bulles d’exception en Côte de Nuits Halle Chambertin Gevrey-Chambertin vendredi 5 juin 2026.
Gevrey-Chambertin
Dégustation Bulles d’exception en Côte de Nuits
Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-09-25 20:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-09-25
Partez à la découverte des Grands Crémants de Bourgogne de la Maison Louis Bouillot, référence historique de la Côte de Nuits.
Lors de cette dégustation conviviale, laissez‑vous guider à travers une sélection de cuvées mettant en lumière l’expression du Pinot Noir, cépage emblématique de la région. Au programme trois cuvées à dominante Pinot Noir révélant finesse des bulles, profondeur du fruit et élégance du terroir. Chaque verre raconte une histoire. Un moment privilégié à partager au cœur de Gevrey‑Chambertin. .
Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40
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L’événement Dégustation Bulles d’exception en Côte de Nuits Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Gevrey-Nuits| 2*