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Dégustation Vin & Millésime Halle Chambertin Gevrey-Chambertin

Dégustation Vin & Millésime Halle Chambertin Gevrey-Chambertin vendredi 18 septembre 2026.

Lieu
Halle Chambertin
Adresse
1 Rue Gaston Roupnel
Ville
21220 Gevrey-Chambertin
Département
Côte-d'Or
Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gevrey-Chambertin

Dégustation Vin & Millésime

Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :
2026-09-18

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Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40  animation@gevreynuitstourisme.com

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English : Dégustation Vin & Millésime

L’événement Dégustation Vin & Millésime Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*

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