Dégustation Vin & Millésime Halle Chambertin Gevrey-Chambertin

Gevrey-Chambertin

Dégustation Vin & Millésime

Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Accompagnés par Sandrine Lanaud de Clos de Bourgogne, découvrez l’impact du vieillissement sur le vin.

Profitez d’une dégustation de 4 vins en appellation Côte de Nuits Village , à travers le même vin, mais sur différents millésimes.

Un voyage à travers le temps pour comprendre le changement que celui-ci procure au goût du vin. .

Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com

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English : Dégustation Vin & Millésime

L’événement Dégustation Vin & Millésime Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*