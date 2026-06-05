Dégustation Vin & Millésime Halle Chambertin Gevrey-Chambertin
Dégustation Vin & Millésime Halle Chambertin Gevrey-Chambertin vendredi 18 septembre 2026.
Gevrey-Chambertin
Dégustation Vin & Millésime
Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Accompagnés par Sandrine Lanaud de Clos de Bourgogne, découvrez l’impact du vieillissement sur le vin.
Profitez d’une dégustation de 4 vins en appellation Côte de Nuits Village , à travers le même vin, mais sur différents millésimes.
Un voyage à travers le temps pour comprendre le changement que celui-ci procure au goût du vin. .
Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com
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English : Dégustation Vin & Millésime
L’événement Dégustation Vin & Millésime Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*