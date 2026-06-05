Dégustation gourmande accords vins et fromages Halle Chambertin Gevrey-Chambertin

Gevrey-Chambertin

Dégustation gourmande accords vins et fromages

Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 20:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-21 2026-09-11 2026-10-09

Participez à une expérience raffinée et immersive autour des saveurs de la Bourgogne, réalisée en partenariat avec Hanna Shaps, fondatrice de The Burgundy Cheese Experience.

Une soirée authentique vous attend en Côte de Nuits avec cette dégustation gourmande créée à partir d’une sélection de 5 fromages régionaux, soigneusement accordés avec des vins de la Côte de Nuits, dont un 1er cru, emblématiques de ce terroir d’exception.

Laissez-vous guider par Hanna dans ce voyage des sens à travers les cépages et appellations de la région, et la production fromagère, tout en partageant les clés d’un accord réussi entre vin et fromage.

Une véritable immersion entre découverte et gourmandise adaptée pour les néophytes comme les amateurs de la Côte.

Rendez-vous à la Halle Chambertin, rue Gaston Roupnel (21200, Gevrey-Chambertin) de 19h à 21h30 et participez à cette expérience exclusive pour un tarif unique de 38€ par personne. .

Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com

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English : Dégustation gourmande accords vins et fromages

L’événement Dégustation gourmande accords vins et fromages Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*