Dégustation croisée Cidre et Huîtres de Bretagne SDNR 2026 Lieu-dit Kermazuel Clohars-Carnoët
Dégustation croisée Cidre et Huîtres de Bretagne SDNR 2026 Lieu-dit Kermazuel Clohars-Carnoët vendredi 24 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Dégustation croisée Cidre et Huîtres de Bretagne SDNR 2026
Lieu-dit Kermazuel Des Bouteilles à l’Amère Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-04-24 21:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Rejoignez Isabelle, des Bouteilles à l’Amère, et Damien, des Huîtres Morvan, pour une dégustation croisée mettant à l’honneur deux saveurs emblématiques de Bretagne l’huître de nos rias et le cidre de Cornouaille.
Le temps d’un atelier, ces deux producteurs locaux passionnés vous guideront à travers une exploration sensorielle des accords entre cidre et huîtres. Et pour compléter l’expérience, Joséphine d’Épi d’Abord vous fera découvrir les vertus de son pain biologique, le compagnon idéal de cette dégustation.
Laissez-vous surprendre par la richesse de nos terroirs !
Jauge 20 personnes
RDV à Des bouteilles à l’amère Kermazuel 29360 Clohars-Carnoet
Réservation obligatoire. .
Lieu-dit Kermazuel Des Bouteilles à l’Amère Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English : Dégustation croisée Cidre et Huîtres de Bretagne SDNR 2026
L’événement Dégustation croisée Cidre et Huîtres de Bretagne SDNR 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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