Visite naturaliste En piste ! SDNR 2026 Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët
Visite naturaliste En piste ! SDNR 2026 Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët mercredi 22 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Visite naturaliste En piste ! SDNR 2026
Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Présentation Suivez les traces laissées par ces animaux mystérieux et découvrez leur mode de vie. Une expérience ludique et enrichissante pour les petits naturalistes en quête d’exploration.
Pour les enfants de 6–12 ans.
Jauge limitée à 10 enfants. Réservation obligatoire. .
Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English : Visite naturaliste En piste ! SDNR 2026
L’événement Visite naturaliste En piste ! SDNR 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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