Cours de Hatha Yoga Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët
Cours de Hatha Yoga Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët jeudi 9 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Cours de Hatha Yoga
Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 11:15:00
Date(s) :
2026-07-09
Cours de Hatha yoga, pratique posturale et exercices de respiration (Pranayama), dans un cadre paisible et naturel.
Idéal pour travailler la souplesse, la mobilité, le renforcement musculaire et l’équilibre.
Formée au yoga et certifiée 500 h YTT en Inde, je vous propose des séances variées de yoga pour vous apporter un bien-être physique et mental. Peggy
Séance tous les Jeudis à 10h sur réservation. .
Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 94 43
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English : Cours de Hatha Yoga
L’événement Cours de Hatha Yoga Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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