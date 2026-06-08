Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët
Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët jeudi 9 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Vous souhaitez en apprendre plus sur l’histoire de Clohars-Carnoët, des peintres du Pouldu et de l’aubergiste Marie Henry ? Suivez une des visites guidées du centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu.
Jauge 20 personnes Durée 1h Sur réservation. .
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51
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L’événement Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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