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AGENDA · Amélie-les-Bains-Palalda

DÉGUSTATION DE BIÈRES LOCALES Amélie-les-Bains-Palalda

lundi 3 août 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
2 Carrer del Pigot
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

DÉGUSTATION DE BIÈRES LOCALES

2 Carrer del Pigot Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Venez déguster les saveurs locales des bières cap d’Ona
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2 Carrer del Pigot Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 95 00 

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English :

Come taste the local flavors of Cap d’Ona beers

L’événement DÉGUSTATION DE BIÈRES LOCALES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-07-21 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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