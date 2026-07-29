DÉGUSTATION DE BIÈRES LOCALES Amélie-les-Bains-Palalda
lundi 3 août 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda
Informations pratiques
Amélie-les-Bains-Palalda
DÉGUSTATION DE BIÈRES LOCALES
2 Carrer del Pigot Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Venez déguster les saveurs locales des bières cap d’Ona
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2 Carrer del Pigot Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 95 00
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English :
Come taste the local flavors of Cap d’Ona beers
L’événement DÉGUSTATION DE BIÈRES LOCALES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-07-21 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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