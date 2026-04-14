Dégustation de produits de la mer locaux et inédits Saumonerie granvillaise Granville

Granville

Dégustation de produits de la mer locaux et inédits

Saumonerie granvillaise 210 Rue du Conillot Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Dégustation artisanale de poissons fumés, guidée par un artisan avec 30 ans d’expérience.

Vous goûtez des produits locaux selon la saison (saumon flaky, roussette boucanée, poulpe fumé, coquillages fumés…) et comprenez concrètement comment ils sont sélectionnés, salés et fumés. Chaque produit est expliqué simplement origine, méthode, goût.

Dégustation accompagnée d’un verre (vin blanc, cidre ou jus de pomme) choisi pour l’accord.

Vous repartez en sachant reconnaître un bon poisson fumé et faire les bons choix.

Moment convivial, facile à partager entre amis ou collègues.

– 10 % sur les produits à la fin

Atelier maintenu à partir de 8 personnes. .

Saumonerie granvillaise 210 Rue du Conillot Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 59 45 07 info@lesaumonier.fr

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English : Dégustation de produits de la mer locaux et inédits

L’événement Dégustation de produits de la mer locaux et inédits Granville a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer