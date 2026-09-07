Dégustation de produits de la ruche, Mybioshop Monteux, Monteux

Informations pratiques

Dégustation de produits de la ruche Vendredi 2 octobre, 09h00 Mybioshop Monteux Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:00:00+02:00

Venez découvrir les produits que je propose dans votre magasin MyBioShop. Un temps d’échanges pour connaître quelques bases sur les produits de la ruche : comment les extrait-on ? À quoi servent-ils pour les abeilles ? Mais aussi pour nous les humains ?

Mybioshop Monteux avenue de beaulieu Monteux 84170 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@apinae.fr »}]

Venez déguster et en apprendre plus sur les produits de la ruche dégustation

Julie Vandal Photographe