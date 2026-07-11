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Dégustation de Vin aux Grottes de Médous ! Aux Grottes de Médous Asté

mercredi 26 août 2026 · Aux Grottes de Médous · Asté

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
17:45:00
Lieu
Aux Grottes de Médous
Adresse
ASTE
Ville
65200 Asté
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
35 35 Tarif de base plein tarif

Asté

Dégustation de Vin aux Grottes de Médous !

Aux Grottes de Médous ASTE Asté Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:45:00
fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Vivez une expérience sensorielle unique aux Grottes de Médous ! Chaque mercredi du 15 juillet au 26 août 2026, dès 17h45, profitez d’une visite guidée des grottes suivie d’une dégustation de vins fins, en partenariat avec le caviste Le Cavin.
Infos pratiques
Tous les mercredis du 15 juillet au 26 août 2026, à partir de 17h45
Grottes de Médous
Visite guidée suivie d’une dégustation de vins, avec le caviste Le Cavin
Ouvert à tous, sur réservation   .

Aux Grottes de Médous ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 78 46  grottes.medous@wanadoo.fr

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English :

Enjoy a unique sensory experience at the Médous Caves! Every Wednesday from July 15 to August 26, 2026, starting at 5:45 p.m., enjoy a guided tour of the caves followed by a tasting of fine wines, in partnership with the wine shop Le Cavin.

L’événement Dégustation de Vin aux Grottes de Médous ! Asté a été mis à jour le 2026-07-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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