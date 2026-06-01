DÉGUSTATION DE VINS AU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES Jonquières lundi 1 juin 2026.

Jonquières

DÉGUSTATION DE VINS AU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES

Grand Rue Jonquières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-22 2026-06-23

Venez déguster nos vins AOC Terrasses du Larzac !

Au retour d’une visite de Saint Guilhem ou du Lac du Salagou, dégustez nos vins

biologiques après une balade dans le parc du château.

ENTRÉE LIBRE Du lundi au samedi de 11h à 13h et de 15h à 18h.

Nous proposons des coffrets-cadeaux de 2 ou 3 bouteilles.

Saison 2026 le caveau est ouvert !

Nous vous recevons du lundi au samedi de 11h à 13h et de 15h à 18h.

Nous sommes fermés le dimanche et jour férié ; cependant vous pouvez nous contacter pour que l’on organise un rendez-vous.

Profitez de nos visites pour en découvrir davantage sur le domaine

– visite libre avec plan de visite

– visite audio guidée

– visite guidée tous les vendredis à 11h

– découverte de l’exposition d’art contemporain parc de sculptures grand format

Plus d’info ici https://www.chateau-jonquieres.com/fr/oenotourisme/visite-du-domaine/ .

Grand Rue Jonquières 34725 Hérault Occitanie +33 6 66 54 22 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DÉGUSTATION DE VINS AU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES

Come and taste our AOC Terrasses du Larzac wines!

On your return from a visit to Saint Guilhem or Lac du Salagou, taste our organic wines

after a stroll in the château grounds.

FREE ENTRY Monday to Saturday, 11am to 1pm and 3pm to 6pm.

We offer gift boxes of 2 or 3 bottles.

L’événement DÉGUSTATION DE VINS AU CHÂTEAU DE JONQUIÈRES Jonquières a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT