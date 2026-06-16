Jonquières

SOIREE JAZZ ET VIN

Grand Rue Jonquières Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

À partir de 19h30 Balade dans le parc du château

À partir de 20h00 Buffet terroir et dégustation des vins du domaine

À 21h00 Concert/spectacle des Fairy Poppin’s

Au programme de cette soirée

À partir de 19h30 Balade dans le parc du château

Les convives seront invités à découvrir l’exposition de sculptures de l’artiste américain Charlie G. Simonds. Un plan de visite leur sera remis afin d’explorer librement les œuvres exposées et d’en apprendre davantage sur l’histoire du domaine.

À partir de 20h00 Buffet terroir et dégustation des vins du domaine

Dans la cour viticole du château, les convives profiteront d’un buffet gourmand, accompagné des vins blancs, rosés et rouges produits par le domaine.

À 21h00 Concert/spectacle des Fairy Poppin’s

Ce quartet féminin proposera un répertoire swing et jazz dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le concert se déroulera dans la cour du château avec places assises. .

Grand Rue Jonquières 34725 Hérault Occitanie +33 6 66 54 22 66 vin@chateau-jonquieres.com

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English :

%C0 Starting at 7:30 p.m. ? Stroll through the castle grounds

%C0 Starting at 8:00 p.m. ? Local buffet and wine tasting featuring the estate’s wines

%C0 9:00 p.m. ? Concert/performance by the Fairy Poppin’s

L’événement SOIREE JAZZ ET VIN Jonquières a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT