Journées du Patrimoine | Jonquières Jonquières
samedi 19 septembre 2026 · Jonquières
Informations pratiques
Jonquières
Journées du Patrimoine | Jonquières
17 Rue de l’Archerie Jonquières Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites guidées A la découverte des vitraux de l’Abbé Deligny
→ Samedi 14h30 à 18h
→ Dimanche 10h à 12h et 14h à 16h
Visites guidées A la découverte des vitraux de l’Abbé Deligny
→ Samedi 14h30 à 18h
→ Dimanche 10h à 12h et 14h à 16h .
17 Rue de l’Archerie Jonquières 60680 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 00
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English :
Guided Tours %AB Discovering the Stained-Glass Windows of Deligny Abbey %BB
? Saturday 2:30 p.m. to 6:00 p.m.
? Sunday 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
L’événement Journées du Patrimoine | Jonquières Jonquières a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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