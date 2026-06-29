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Journées du Patrimoine | Jonquières Jonquières

samedi 19 septembre 2026 · Jonquières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
17 Rue de l'Archerie
Ville
60680 Jonquières
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Jonquières

Journées du Patrimoine | Jonquières

17 Rue de l’Archerie Jonquières Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visites guidées A la découverte des vitraux de l’Abbé Deligny
→ Samedi 14h30 à 18h
→ Dimanche 10h à 12h et 14h à 16h
Visites guidées A la découverte des vitraux de l’Abbé Deligny
→ Samedi 14h30 à 18h
→ Dimanche 10h à 12h et 14h à 16h   .

17 Rue de l’Archerie Jonquières 60680 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 00 

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English :

Guided Tours %AB Discovering the Stained-Glass Windows of Deligny Abbey %BB
? Saturday 2:30 p.m. to 6:00 p.m.
? Sunday 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and 2:00 p.m. to 4:00 p.m.

L’événement Journées du Patrimoine | Jonquières Jonquières a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

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