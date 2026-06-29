Journées du Patrimoine | Musée du Carmel de Jonquières Jonquières
dimanche 20 septembre 2026 · Jonquières
Informations pratiques
Jonquières
Journées du Patrimoine | Musée du Carmel de Jonquières
38 Rue de Varanval Jonquières Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre du musée du Carmel de Jonquières.
Visite libre du musée du Carmel de Jonquières. .
38 Rue de Varanval Jonquières 60680 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr
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English :
Self-guided tour of the Carmel de Jonquières Museum.
L’événement Journées du Patrimoine | Musée du Carmel de Jonquières Jonquières a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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