Informations pratiques

Jonquières

Journées du Patrimoine | Musée du Carmel de Jonquières

38 Rue de Varanval Jonquières Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre du musée du Carmel de Jonquières.

Visite libre du musée du Carmel de Jonquières. .

38 Rue de Varanval Jonquières 60680 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

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English :

Self-guided tour of the Carmel de Jonquières Museum.

L’événement Journées du Patrimoine | Musée du Carmel de Jonquières Jonquières a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme