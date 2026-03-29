Dégustation de vins d’Alsace avec Anaïs Fanti SOR PARIS 20
Dégustation de vins d’Alsace avec Anaïs Fanti SOR PARIS 20 mardi 14 avril 2026.
Le 14 avril à 19h, Anaïs Fanti sera chez SOR pour vous faire découvrir ses cuvées d’Alsace, travaillées en biodynamie et méthode nature.
Au programme : sirotage, apprentissage… et des cadeaux à gagner !
Atelier gratuit, à partir de 18 ans.
NDLR : L’alcool est à consommer avec modération.
Dégustation de vins d’Alsace avec Anaïs Fanti.
Le mardi 14 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T21:00:00+02:00
SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20
+33757841312 contactsorbar@gmail.com
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