Dégustation de vins d’Alsace avec Anaïs Fanti SOR PARIS 20

Le 14 avril à 19h, Anaïs Fanti sera chez SOR pour vous faire découvrir ses cuvées d’Alsace, travaillées en biodynamie et méthode nature.

Au programme : sirotage, apprentissage… et des cadeaux à gagner !

Atelier gratuit, à partir de 18 ans.

NDLR : L’alcool est à consommer avec modération.

Dégustation de vins d’Alsace avec Anaïs Fanti.

Le mardi 14 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T21:00:00+02:00

SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20

+33757841312 contactsorbar@gmail.com



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