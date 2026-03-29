Dégustation de vins d’Alsace avec Anaïs Fanti SOR PARIS 20

Dégustation de vins d'Alsace avec Anaïs Fanti SOR PARIS 20

Dégustation de vins d’Alsace avec Anaïs Fanti SOR PARIS 20 mardi 14 avril 2026.

Le 14 avril à 19h, Anaïs Fanti sera chez SOR pour vous faire découvrir ses cuvées d’Alsace, travaillées en biodynamie et méthode nature.

Au programme : sirotage, apprentissage… et des cadeaux à gagner !

Atelier gratuit, à partir de 18 ans.

NDLR : L’alcool est à consommer avec modération.

Dégustation de vins d’Alsace avec Anaïs Fanti.
Le mardi 14 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T21:00:00+02:00

SOR 3 Rue Des Tourelles  75020 restaurant SORPARIS 20
+33757841312 contactsorbar@gmail.com


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