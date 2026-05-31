Dégustation de vins de Buzet et visite des chais, Château de Salles, Limon

Dégustation de vins de Buzet et visite des chais 19 et 20 septembre Château de Salles Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite des chais et dégustation au château – Entre tradition et transmission

Partez à la découverte de la culture raisonnée de la vigne aux côtés d’un vigneron indépendant, fier descendant de d’Artagnan !

Visites guidées :

En pleine période de vendanges, visitez les chais du château, une demeure familiale du XVIIIᵉ siècle, et découvrez les secrets de la vinification grâce aux commentaires passionnés du propriétaire.

Dégustations pour tous :

Dégustation de vins de Buzet issus du domaine

Pour les plus jeunes : jus de raisin et raisin de table issus de la production personnelle

Un moment de découverte authentique et convivial à partager en famille ou entre amis

Château de Salles 3971 route d’Espiens 47230 Feugarolles Limon 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 83 42 69 93 http://www.chateau-salles-buzet.com Édifice du XVIIIe siècle bâti sur l’emplacement d’un château plus ancien, probablement médiéval. Il est entouré d’un parc de 5 hectares.

Ce château produit un vin AOC Buzet rouge et rosé élaboré dans le respect de la tradition.

Descendant d’une famille installée en Gascogne depuis plusieurs siècles, celle de Charles de Batz, dit « D’Artagnan », Henry de Batz reprend le Château de Salles, la propriété familiale du XVIIIème siècle.

Visite des chais et dégustation au château – Entre tradition et transmission

©Château de Salles