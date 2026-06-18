Semur-en-Auxois

Dégustation Découverte des Vins de Bourgogne

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

Pendant le Festival JAZZ A SEMUR, venez (re)découvrir les vins de Bourgogne les cépages, les appellations et les fameux climats emblématiques de notre région !

Chaque dégustation est un moment de partage d’émotions et de convivialité, en toute simplicité, dans le même état d’esprit que le Festival !

LA BOURGOGNE EN 5 VINS

Dégustation commentée de 5 vins représentatifs de Bourgogne.

3 vins blancs Bourgogne Aligoté + Bourgogne Chardonnay + 1 AOC Village de la Côte de Beaune sélectionnée selon la météo et l’humeur du jour !

2 vins rouges Coteaux bourguignons + Volnay

Les séances seront animées par Samuel Vaudoisey caviste indépendant issu d’une famille de vignerons de Volnay.

Possibilité d’achats des vins dégustés à l’issue de la séance. .

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Dégustation Découverte des Vins de Bourgogne

L’événement Dégustation Découverte des Vins de Bourgogne Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)