Dégustation du Nouveau Millésime 2025 Les Vignerons du Mont Ste Victoire Puyloubier
Dégustation du Nouveau Millésime 2025 Les Vignerons du Mont Ste Victoire Puyloubier samedi 25 avril 2026.
Puyloubier
Dégustation du Nouveau Millésime 2025
Samedi 25 avril 2026 de 10h30 à 17h30. Les Vignerons du Mont Ste Victoire 63 avenue d’Aix Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25 17:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Découvrez le nouveau millésime 2025 !
Samedi 25 avril, venez déguster les vins Côtes de Provence Sainte-Victoire en avant-première. Foodtruck sur place et magnum à gagner.
Le nouveau millésime est arrivé au caveau !
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir le découvrir lors d’une dégustation le samedi 25 avril à partir de 10h30.
Vous aurez l’occasion de (re)découvrir notre cuvée Palaeos AOP Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire, qui rend hommage à l’histoire de nos sols et à l’origine de la minéralité si caractéristique de ce vin.
Une belle occasion de partager avec vous le fruit du travail des vignerons et de célébrer ensemble cette nouvelle récolte dans une ambiance conviviale.
Au programme
– Dégustation du nouveau millésime
– Food truck @misterminty
– Apéritif offert
– Nombreux lots à gagner
Au caveau
Samedi 25 avril
À partir de 10h30
Nous serons ravis de vous accueillir pour lever le verre à ce nouveau millésime ! .
Les Vignerons du Mont Ste Victoire 63 avenue d’Aix Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 32 21 boutique@vigneronsmsv.fr
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English :
Discover the new 2025 vintage!
Saturday April 25, come and enjoy a preview of Côtes de Provence Sainte-Victoire wines. Foodtruck on site and magnum to be won.
L’événement Dégustation du Nouveau Millésime 2025 Puyloubier a été mis à jour le 2026-04-15 par Provence Tourisme
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