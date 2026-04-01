Degustation du nouveau millésime 2025 Les vignerons du Mont Sainte-Victoire Puyloubier
Degustation du nouveau millésime 2025 Les vignerons du Mont Sainte-Victoire Puyloubier samedi 25 avril 2026.
Puyloubier
Degustation du nouveau millésime 2025
Samedi 25 avril 2026 de 9h30 à 13h. Les vignerons du Mont Sainte-Victoire 63 avenue d’Aix Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Rejoignez-nous pour découvrir notre nouveau millésime lors d’une dégustation conviviale, accompagnée de food trucks gourmands et d’animations. Un moment festif et raffiné pour éveiller vos sens et partager le plaisir du vin.
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Les vignerons du Mont Sainte-Victoire 63 avenue d’Aix Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 32 21 accueil@vigneronsmsv.fr
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English :
Join us to discover our new vintage at a convivial tasting, accompanied by gourmet food trucks and entertainment. A festive and refined moment to awaken your senses and share the pleasure of wine.
L’événement Degustation du nouveau millésime 2025 Puyloubier a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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