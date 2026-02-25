Fête de la vigne et du vin Domaine des Diables Puyloubier

Fête de la vigne et du vin

Samedi 16 mai 2026. Domaine des Diables Chemin de la colle Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La Fête de la Vigne et du Vin est une journée où l’on célèbre les métiers et les produits de la viticulture.

Elle permet au public de rencontrer les vignerons et visiter les sites de production dans une ambiance festive et conviviale !

Domaine des Diables Chemin de la colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@mip-provence.com

English :

The Fête de la Vigne et du Vin is a day to celebrate the professions and products of winegrowing.

The public can meet winemakers and visit production sites in a festive and convivial atmosphere!

L’événement Fête de la vigne et du vin Puyloubier a été mis à jour le 2026-02-23 par Provence Tourisme