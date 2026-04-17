Soirée guinguette Domaine Travelle Puyloubier
Soirée guinguette Domaine Travelle Puyloubier jeudi 28 mai 2026.
Puyloubier
Soirée guinguette
Jeudi 28 mai 2026 de 18h à 23h.
Du 25/06 au 30/07/2026 tous les jours de 18h à 23h.
Jeudi 27 août 2026 de 18h à 23h. Domaine Travelle Chemin du Puits de Vidal Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-05-28 2026-06-25 2026-08-27
Soirée dégustation avec foodtruck face à la Sainte Victoire !
Au Domaine Travelle, profitez de quatre soirées estivales alliant dégustation de vins, cuisine de foodtrucks et cadre exceptionnel face à la Sainte-Victoire. À l’heure du coucher de soleil, laissez-vous porter par une ambiance chaleureuse et décontractée, idéale pour partager un moment convivial entre amis ou en famille. .
Domaine Travelle Chemin du Puits de Vidal Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 82 61 15 domainetravelle.contact@gmail.com
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English :
Tasting evening with foodtruck facing the Sainte Victoire!
L’événement Soirée guinguette Puyloubier a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme
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