Vignerons en fête Puyloubier
Vignerons en fête Puyloubier samedi 16 mai 2026.
Puyloubier
Vignerons en fête
Samedi 16 mai 2026 de 10h30 à 18h. 63 Avenue d’Aix Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Les Vignerons du Mont Sainte-Victoire vous accueillent à Puyloubier dès 10h30 ! Dégustations, food truck gourmands, animations, randonnée et tombola.
Les Vignerons du Mont Sainte-Victoire ouvrent leurs portes et vous invitent à vivre un moment convivial, entre dégustation, rencontres et plaisirs gourmands
Dégustation de nos vins Côtes de Provence & Cru Sainte Victoire Nous vous proposons d’acheter un verre collector de la cave, spécialement dédié à la dégustation
Pour 3€, ce verre vous donne droit à une dégustation offerte de notre cuvée “Tentation”, dans la couleur de votre choix blanc, rosé ou rouge… il y en aura pour tous les goûts !
Et en bonus 1 ticket de tombola pour tenter de gagner l’un des 3 paniers apéro d’une valeur de 30€
Au programme
– Jeu des arômes devinez les arômes principaux que l’on retrouve dans nos cuvées
– Bar à cocktails au vin rosé frais et surprenant
– Randonnée Vigneronne à travers notre vignoble
– Tombola tentez de gagner un panier du parfait vigneron
– Échanges avec nos vignerons partage et passion au rendez-vous
– Food truck spécialités provençales, saucisses, panisses, frites, beignets de fleur de courgette, beignets de sardines… un vrai régal !
– Randonnée Vigneronne à travers notre beau vignoble
Une journée festive à vivre entre amis ou en famille, sous le signe du vin et de la convivialité !
On vous attend nombreux .
63 Avenue d’Aix Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 32 21 accueil@vigneronsmsv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Vignerons du Mont Sainte-Victoire welcome you to Puyloubier from 10:30 a.m.! Tastings, gourmet food trucks, entertainment, hikes and tombola.
L’événement Vignerons en fête Puyloubier a été mis à jour le 2026-05-07 par Provence Tourisme
À voir aussi à Puyloubier (Bouches-du-Rhône)
- Fête de la vigne et du vin Domaine des Diables Puyloubier 16 mai 2026
- Soirée guinguette Domaine Travelle Puyloubier 28 mai 2026
- Sunset Music Château Gassier Puyloubier 4 juin 2026
- Comedy Club Château Gassier Puyloubier 5 juin 2026
- Sunset Music Château Gassier Puyloubier 11 juin 2026