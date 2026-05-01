Vignerons en fête Puyloubier

Puyloubier

Vignerons en fête

Samedi 16 mai 2026 de 10h30 à 18h. 63 Avenue d’Aix Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les Vignerons du Mont Sainte-Victoire vous accueillent à Puyloubier dès 10h30 ! Dégustations, food truck gourmands, animations, randonnée et tombola.

Les Vignerons du Mont Sainte-Victoire ouvrent leurs portes et vous invitent à vivre un moment convivial, entre dégustation, rencontres et plaisirs gourmands



Dégustation de nos vins Côtes de Provence & Cru Sainte Victoire Nous vous proposons d’acheter un verre collector de la cave, spécialement dédié à la dégustation

Pour 3€, ce verre vous donne droit à une dégustation offerte de notre cuvée “Tentation”, dans la couleur de votre choix blanc, rosé ou rouge… il y en aura pour tous les goûts !

Et en bonus 1 ticket de tombola pour tenter de gagner l’un des 3 paniers apéro d’une valeur de 30€



Au programme



– Jeu des arômes devinez les arômes principaux que l’on retrouve dans nos cuvées

– Bar à cocktails au vin rosé frais et surprenant

– Randonnée Vigneronne à travers notre vignoble

– Tombola tentez de gagner un panier du parfait vigneron

– Échanges avec nos vignerons partage et passion au rendez-vous

– Food truck spécialités provençales, saucisses, panisses, frites, beignets de fleur de courgette, beignets de sardines… un vrai régal !

– Randonnée Vigneronne à travers notre beau vignoble



Une journée festive à vivre entre amis ou en famille, sous le signe du vin et de la convivialité !



On vous attend nombreux .

63 Avenue d’Aix Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 32 21 accueil@vigneronsmsv.fr

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English :

The Vignerons du Mont Sainte-Victoire welcome you to Puyloubier from 10:30 a.m.! Tastings, gourmet food trucks, entertainment, hikes and tombola.

L’événement Vignerons en fête Puyloubier a été mis à jour le 2026-05-07 par Provence Tourisme