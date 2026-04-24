Comedy Club Château Gassier Puyloubier
Comedy Club Château Gassier Puyloubier vendredi 5 juin 2026.
Puyloubier
Comedy Club
Vendredi 5 juin 2026 de 18h à 23h30. Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : 24 – 24 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 23:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Au cœur des vignes, dans un cadre idyllique, profitez de spectacles d’humoristes locaux et nationaux. Installez-vous dans un transat et laissez-vous emporter par une soirée festive et décontractée au pied de la Sainte-Victoire.
Le Gassier Comedy Club revient pour une nouvelle saison placée sous le signe du rire et de la convivialité !
Installez-vous dans un transat et laissez-vous emporter par une soirée festive et décontractée au pied de la Sainte-Victoire.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous offrir une belle expérience, la réservation de votre place est obligatoire. Merci de votre compréhension. .
Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 boutique@chateau-gassier.fr
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English :
In the heart of the vineyards, in an idyllic setting, enjoy shows by local and national comedians. Settle into a deckchair and let yourself be swept away by a festive, relaxed evening at the foot of Sainte-Victoire.
L’événement Comedy Club Puyloubier a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme
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