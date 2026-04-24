Sunset Music Château Gassier Puyloubier

Puyloubier

Sunset Music

Jeudi 18 juin 2026 de 18h à 0h. Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 00:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Vibrez au rythme de la musique dans un cadre exceptionnel face à la montagne Sainte-Victoire !

Les Sunset Music, l’événement festif incontournable de l’été au Château Gassier !



Du coucher du soleil à la nuit étoilée, profitez d’une ambiance festive DJ set, vins du domaine, transats et foodtrucks, entre amis ou en famille.



Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous offrir une belle expérience, la réservation de votre place est obligatoire. Merci de votre compréhension. .

Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 boutique@chateau-gassier.fr

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English :

Vibrate to the rhythm of the music in an exceptional setting overlooking Mont Sainte-Victoire!

L’événement Sunset Music Puyloubier a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme