Sunset Music Château Gassier Puyloubier

Puyloubier

Sunset Music

Jeudi 25 juin 2026 de 18h à 0h. Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 00:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Vibrez au rythme de la musique dans un cadre exceptionnel face à la montagne Sainte-Victoire. Du coucher du soleil à la nuit étoilée, profitez d’une ambiance festive DJ set, vins du domaine, transats et foodtrucks, entre amis ou en famille.

Les Sunset Music, l’événement festif incontournable de l’été au Château Gassier !



Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous offrir une belle expérience, la réservation de votre place est obligatoire. Merci de votre compréhension. .

Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 boutique@chateau-gassier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vibrate to the rhythm of the music in an exceptional setting overlooking Mont Sainte-Victoire. From sunset to starry night, enjoy a festive atmosphere: DJ set, estate wines, deckchairs and foodtrucks, with friends or family.

L’événement Sunset Music Puyloubier a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme