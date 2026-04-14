Les musicales dans les vignes Domaine La Grande Bauquière Puyloubier
Les musicales dans les vignes Domaine La Grande Bauquière Puyloubier vendredi 26 juin 2026.
Puyloubier
Les musicales dans les vignes
Vendredi 26 juin 2026 de 18h à 23h.
Dimanche 12 juillet 2026 de 18h à 23h.
Samedi 22 août 2026 de 18h à 23h. Domaine La Grande Bauquière Chemin des Plaines Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-12 2026-08-22
Musicales dans les Vignes au Domaine la Grande Bauquière !
Trois soirées musicales d’exception au cœur des vignes de Provence…
Musique cubaine, jazz manouche avec des artistes de renom, et pour clôturer l’été, un récital lyrique avec la soprano Chloé Chaume autour des plus beaux duos d’amour de l’opéra.
Une programmation estivale à ne pas manquer.
Réservations sur le site des Musicales dans les Vignes. .
Domaine La Grande Bauquière Chemin des Plaines Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 30 32 90 mjcuvier@gmail.com
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English :
Musicales dans les Vignes at Domaine la Grande Bauquière!
L’événement Les musicales dans les vignes Puyloubier a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme
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