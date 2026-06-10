Informations pratiques

Le Thoronet

Dégustation en scène à l’abbaye du Thoronet

Abbaye du Thoronet Le Thoronet Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Explorez la diversité d’expressions des vins de la destination Coeur du Var, vignobles de Provence lors d’un accord mets et vins autour de la châtaigne des Maures.

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Abbaye du Thoronet Le Thoronet 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 26 03 80 tourisme@coeurduvar.com

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English :

VINEYARDS ON STAGE! VIGNOBLES & DÉCOUVERTES DAYS

Explore the diversity of expression of wines from the Coeur du Var, vignobles de Provence region, with a food and wine pairing featuring chestnuts from the Maures region.

L’événement Dégustation en scène à l’abbaye du Thoronet Le Thoronet a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var