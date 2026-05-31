Visite libre et gratuite de l’abbaye du Thoronet, Abbaye du Thoronet, Le Thoronet

Visite libre et gratuite de l’abbaye du Thoronet 19 et 20 septembre Abbaye du Thoronet Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez visiter l’abbaye du Thoronet gratuitement en visite libre lors des Journées européennes du patrimoine 2026, de 10 h à 18 h 30 (dernière entrée : 17 h 45).

Lors de ce week-end, vous pourrez également profiter du marché des produits d’abbaye, assister à des démonstrations ou participer à des ateliers animés par certains stands du marché.

Un temps musical gratuit sera également proposé dans l’abbatiale le dimanche 20 septembre (dans la limite des places disponibles).

Abbaye du Thoronet Abbaye du Thoronet, Le Thoronet 83340 Le Thoronet 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 60 43 90 http://www.le-thoronet.fr https://www.facebook.com/abbayeduthoronet/;https://www.instagram.com/abbayeduthoronet/ Fondée par des moines de l’ordre cistercien au cœur des forêts de Provence, l’abbaye du Thoronet est édifiée entre 1160 et 1190 et achevée en 1250. Elle constitue un ensemble architectural de l’époque romane présentant les caractéristiques de l’architecture cistercienne : pureté des lignes, simplicité des volumes et proportions harmonieuses. Avec les abbayes de Silvacane et Sénanque, l’abbaye du Thoronet est l’une des trois abbayes cisterciennes de Provence.

Au XIIIe siècle, l’abbaye abrite une trentaine de moines. Cependant, moins de deux siècles plus tard, son déclin est entamé. Supprimée à la Révolution française, l’abbaye est vendue comme bien national à des propriétaires privés qui l’utilisent comme exploitation agricole.

Au XIXe siècle, l’abbaye bénéficie de l’engouement des érudits, notamment Prosper Mérimée qui l’inscrit sur la première liste des monuments historiques en 1840. L’Etat rachète progressivement le site à partir de 1854. Grâce à d’importants travaux de restauration et plusieurs campagnes de fouilles archéologiques, elle va retrouver peu à peu son apparence d’origine.

L’abbaye du Thoronet s’est imposée comme un modèle de réflexion sur le dispositif spatial, l’acoustique, la lumière et la relation avec la nature. Nombre de grands architectes dont Le Corbusier, Fernand Pouillon, Tadao Ando et John Pawson ont trouvé dans son architecture une source d’inspiration pour leurs créations.

L’abbaye est également un lieu privilégié de rencontres musicales et de nombreux ensembles vocaux s’y produisent chaque année.

La gestion du site est confiée au Centre des monuments nationaux. Ce dernier en assure la conservation, l’ouverture à la visite et l’animation. Autoroute A8 : entre Aix-en- Provence et Nice, sortie N° 35 le Cannet-des-Maures-le Luc ou Nationale 7 puis D79 vers l’Abbaye du Thoronet (pont limité à 4 m de hauteur).

Coordonnées GPS : Latitude : 43.4501 – Longitude : 6.3081

Parking gratuit non surveillé

Venez visiter l’abbaye du Thoronet gratuitement en visite libre lors des Journées européennes du patrimoine 2026, de 10 h à 18 h 30 (dernière entrée : 17 h 45).

©Aurore Danneels