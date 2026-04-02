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Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet RD79 Le Thoronet

Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet RD79 Le Thoronet mardi 28 juillet 2026.

Lieu : RD79

Adresse : Abbaye du Thoronet

Ville : 83340 Le Thoronet

Département : Var

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

Le Thoronet

Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet

RD79 Abbaye du Thoronet Le Thoronet Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Concert de musique baroque.
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RD79 Abbaye du Thoronet Le Thoronet 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 60 43 95  resa-thoronet@monuments-nationaux.fr

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English :

Baroque music concert.

L’événement Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet Le Thoronet a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var

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