Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet RD79 Le Thoronet
Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet RD79 Le Thoronet samedi 11 juillet 2026.
Le Thoronet
Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet
RD79 Abbaye du Thoronet Le Thoronet Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concert de chant grégorien.
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RD79 Abbaye du Thoronet Le Thoronet 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 60 43 95 resa-thoronet@monuments-nationaux.fr
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English :
Gregorian chant concert.
L’événement Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet Le Thoronet a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var
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