Dégustation et vente de produits fermiers, Ferme du pré Molaine, Ablain-Saint-Nazaire

Dégustation et vente de produits fermiers 5 – 7 juin Ferme du pré Molaine Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

A l’occasion de Terres en fête, venez nous rencontrer et (re)découvrir nos produits fermiers.

La ferme du Pré Molaine sera présente avec un collectif d’agriculteurs Bienvenue à la ferme pour proposer de la petite restauration à emporter avec les produits des fermes, des pauses sucrées ou salées, des boissons et ds produits fermiers en vente pour emporter chez vous le bon goût du local, fermier, de saison !!!

Ferme du pré Molaine 9 Rue Marcel Lancino 62153 Ablain-Saint-Nazaire Ablain-Saint-Nazaire 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Grande fête agricole, venez nous voir ! bienvenue à la ferme produits fermiers

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