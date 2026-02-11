Dégustation Fromages et Bières Brasserie Artisanale Explore Sauzet
Brasserie Artisanale Explore 7 Chemin de Ronde Sauzet Drôme
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
29€ par personne.
Début : 2026-03-04 18:00:00
fin : 2026-03-04 19:30:00
2026-03-04
Une expérience conviviale, gourmande et pédagogique, idéale entre amis, en famille ou en cadeau.
Brasserie Artisanale Explore 7 Chemin de Ronde Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 75 66 50 cyrille@brasserie-explore.fr
English :
A convivial, gourmet and educational experience, ideal with friends, family or as a gift.
