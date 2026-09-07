Dégustation & présentation des produits de la ruche, Mybioshop Bollène, Bollène

Informations pratiques

Dégustation & présentation des produits de la ruche Samedi 3 octobre, 09h00, 10h00 Mybioshop Bollène Vaucluse

Entrée libre & gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Venez découvrir les produits que je propose dans votre magasin MyBioShop. Un temps d’échanges pour connaître quelques bases sur les produits de la ruche : comment les extrait-on ? À quoi servent-ils pour les abeilles ? Mais aussi pour nous les humains ?

Mybioshop Bollène Avenue Jean Moulin Bollène Bollène 84500 La Planchette Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@apinae.fr »}]

Venez en apprendre plus sur les 6 produits de la ruche en magasin