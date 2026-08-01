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AGENDA · Trégastel

Dégustation Produits Locaux Place Sainte-Anne Trégastel

vendredi 21 août 2026 · Place Sainte-Anne · Trégastel

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place Sainte-Anne
Adresse
Office de Tourisme
Ville
22730 Trégastel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trégastel

Dégustation Produits Locaux

Place Sainte-Anne Office de Tourisme Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Avis aux gourmands
À cette occasion, nous vous proposerons de découvrir et de déguster des produits locaux d’exception, issus du savoir-faire de notre région.
– Bières artisanales La Bernik
– Rillette de la mer de la Conserverie de Trégor   .

Place Sainte-Anne Office de Tourisme Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70 

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English :

L’événement Dégustation Produits Locaux Trégastel a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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