Dégustation Produits Locaux Place Sainte-Anne Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

Dégustation Produits Locaux

Place Sainte-Anne Office de Tourisme Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:00:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Avis aux gourmands

À cette occasion, nous vous proposerons de découvrir et de déguster des produits locaux d’exception, issus du savoir-faire de notre région.

– Bières artisanales La Bernik

– Rillette de la mer de la Conserverie de Trégor .

Place Sainte-Anne Office de Tourisme Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Dégustation Produits Locaux Trégastel a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose