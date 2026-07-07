Youhadenn L’hippocampe Trégastel
vendredi 28 août 2026 · L'hippocampe · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Youhadenn
L’hippocampe 10 place Ste Anne Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le groupe Youhadenn (Signifie cri libératoire et d’exultation) vous propose un voyage dans le Celtic d’aujourd’hui.. un cri plein d’énergie en breton !
Composé de 3 musiciens Louis-Jacques Suignard, Olivier Adelen et Hug Besco.
Entrée libre consommation obligatoire. .
L’hippocampe 10 place Ste Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 64 29 03
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English :
L’événement Youhadenn Trégastel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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