Youhadenn L’hippocampe Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

Youhadenn

L’hippocampe 10 place Ste Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le groupe Youhadenn (Signifie cri libératoire et d’exultation) vous propose un voyage dans le Celtic d’aujourd’hui.. un cri plein d’énergie en breton !

Composé de 3 musiciens Louis-Jacques Suignard, Olivier Adelen et Hug Besco.

Entrée libre consommation obligatoire. .

L’hippocampe 10 place Ste Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 64 29 03

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English :

L’événement Youhadenn Trégastel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose