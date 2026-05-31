Dégustation sous les Chènes, Miellerie BEE by BY, Uchaux
Dégustation sous les Chènes, Miellerie BEE by BY, Uchaux dimanche 4 octobre 2026.
Dégustation sous les Chènes 4 et 11 octobre Miellerie BEE by BY Vaucluse
Entrée libre sur rdv
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:45:00+02:00 – 2026-10-04T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:45:00+02:00 – 2026-10-11T12:30:00+02:00
Dimanche 04 octobre 2026 & Dimanche 11 octobre 2026
10h45 Ouverture au public
11h00 Animation pédagogique sur les abeilles, le miel, l’apiculture
11h30 observation d’une ruche en activité
11h45 Dégustation Miels du Massif d’Uchaux (Lavande/Toutes fleurs sauvages Printemps/Toutes fleurs sauvages été) + (Miel de chataignier d’Ardéche)
Miellerie BEE by BY 777 route de Bollène 84100 Uchaux Uchaux 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0626938845 »}, {« type »: « email », « value »: « miellerie@beebyby.fr »}]
Animation pédagogique et observation d’une ruche abeilles Dégustation
DR