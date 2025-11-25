Dégustation thématique Châteauneuf-du-Pape, l’âme du Rhône sud Cave Laly Autun
Dégustation thématique Châteauneuf-du-Pape, l’âme du Rhône sud
Cave Laly 14 Rue de la Grange Vertu Autun Saône-et-Loire
Début : 2026-03-20 19:15:00
Icône de la Vallée du Rhône, Châteauneuf-du-Pape séduit par sa richesse, sa structure et sa noblesse. Née du vent, du soleil et des pierres, elle raconte la force d’un terroir et la patience d’un savoir-faire. Explorez les multiples visages de cette appellation légendaire, entre tradition, terroir et émotion.
Nombre de vins 6
Conditions L’inscription est obligatoire pour participer à une dégustation. Celle-ci n’est validée qu’après le règlement complet de la prestation. Le nombre de places est limité.
L’inscription peut être annulée à tout moment à la demande du client. Cependant, elle ne sera remboursée que si elle intervient sept jours avant la date de la dégustation.
Dans le cas où le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler la prestation.
Chaque prestation débute par une présentation pédagogique (liée à la thématique). Chaque produit est commenté au moment de son service.
S’agissant de dégustation, il est servi environ 4 cl par vin. .
Cave Laly 14 Rue de la Grange Vertu Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 24 83 contact@vins-laly.com
