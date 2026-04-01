Dégustation vins à l’aveugle Librairie Le Grand Bain Bannalec

Bannalec

Dégustation vins à l’aveugle

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Entrainez vos papilles gustatives en dégustant différents vins !

Repas compris dans le prix.

Réservation obligatoire .

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97

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English : Dégustation vins à l’aveugle

L’événement Dégustation vins à l’aveugle Bannalec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS