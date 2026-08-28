Dégustation vins & fromages, accords et désaccords. Rue Frédéric Mistral La Croix-Valmer

Informations pratiques

La Croix-Valmer

Dégustation vins & fromages, accords et désaccords.

Rue Frédéric Mistral Château de Chausse La Croix-Valmer Var

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16

Dégustation vin & fromage explorez des accords audacieux avec 3 cuvées et fromages affinés. Un moment convivial pour affiner votre palais et bousculer les idées reçues !

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Rue Frédéric Mistral Château de Chausse La Croix-Valmer 83420 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 60 57

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English : Wine and cheese tasting: pairings and mismatches.

Wine and cheese tasting: explore bold pairings featuring three wines and aged cheeses. A convivial experience to refine your palate and challenge preconceived notions!

L’événement Dégustation vins & fromages, accords et désaccords. La Croix-Valmer a été mis à jour le 2026-08-28 par La Croix Valmer Tourisme