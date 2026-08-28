Peinture à la lie de vin, atelier d’initiation Plage de Gigaro La Croix-Valmer

Informations pratiques

La Croix-Valmer

Peinture à la lie de vin, atelier d’initiation

Plage de Gigaro Boulevard de Gigaro La Croix-Valmer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Atelier gratuit de peinture avec des lies de vin sur la plage de Gigaro. Découvrez la vinification autrement en peignant avec des lies des vignobles locaux, suivi d’une dégustation de leurs vins. Ouvert à tous et à tous les niveaux, matériel fourni.

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Plage de Gigaro Boulevard de Gigaro La Croix-Valmer 83420 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 12 12 lacroixvalmertourisme@lacroixvalmer.fr

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English : Wine-lees painting: introductory workshop

Free painting workshop using wine lees on Gigaro Beach. Discover winemaking from a new perspective by painting with lees from local vineyards, followed by a tasting of their wines. Open to everyone of all skill levels; materials provided.

L’événement Peinture à la lie de vin, atelier d’initiation La Croix-Valmer a été mis à jour le 2026-08-28 par La Croix Valmer Tourisme