Dégustation, visite des chais et du vignoble Domaine de la Peyruche Langoiran
Dégustation, visite des chais et du vignoble Domaine de la Peyruche Langoiran samedi 6 juin 2026.
Langoiran
Dégustation, visite des chais et du vignoble
Domaine de la Peyruche Château La Peyruche Langoiran Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dégustation, visite des chais et du vignoble. Pas de réservation. Parking sur place .
Domaine de la Peyruche Château La Peyruche Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 54 78 15 contact@chateau-lapeyruche.com
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English : Dégustation, visite des chais et du vignoble
L’événement Dégustation, visite des chais et du vignoble Langoiran a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers
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