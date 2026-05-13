Dégustation, visite des chais et du vignoble Domaine de la Peyruche Langoiran

Langoiran

Dégustation, visite des chais et du vignoble

Domaine de la Peyruche Château La Peyruche Langoiran Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dégustation, visite des chais et du vignoble. Pas de réservation. Parking sur place .

Domaine de la Peyruche Château La Peyruche Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 54 78 15 contact@chateau-lapeyruche.com

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English : Dégustation, visite des chais et du vignoble

L’événement Dégustation, visite des chais et du vignoble Langoiran a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers