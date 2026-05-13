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Dégustation, visite des chais et du vignoble Domaine de la Peyruche Langoiran

Dégustation, visite des chais et du vignoble Domaine de la Peyruche Langoiran

Dégustation, visite des chais et du vignoble Domaine de la Peyruche Langoiran samedi 6 juin 2026.

Lieu : Domaine de la Peyruche

Adresse : Château La Peyruche

Ville : 33550 Langoiran

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Langoiran

Dégustation, visite des chais et du vignoble

Domaine de la Peyruche Château La Peyruche Langoiran Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Dégustation, visite des chais et du vignoble. Pas de réservation. Parking sur place   .

Domaine de la Peyruche Château La Peyruche Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 54 78 15  contact@chateau-lapeyruche.com

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English : Dégustation, visite des chais et du vignoble

L’événement Dégustation, visite des chais et du vignoble Langoiran a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers

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