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Dégustation, visite des chais et du vignoble Château Renon Tabanac

Dégustation, visite des chais et du vignoble Château Renon Tabanac

Dégustation, visite des chais et du vignoble Château Renon Tabanac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château Renon

Adresse : 532 Route du Moulin à Vent

Ville : 33550 Tabanac

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Tabanac

Dégustation, visite des chais et du vignoble

Château Renon 532 Route du Moulin à Vent Tabanac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Dégustation, visite du chai et promenade dans le jardin magnifique. Sans réservation   .

Château Renon 532 Route du Moulin à Vent Tabanac 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 10 11 50  chenyu@chateau-renon.fr

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English : Dégustation, visite des chais et du vignoble

L’événement Dégustation, visite des chais et du vignoble Tabanac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers