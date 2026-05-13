Dégustation, visite des chais et du vignoble Château Renon Tabanac
Dégustation, visite des chais et du vignoble Château Renon Tabanac samedi 6 juin 2026.
Tabanac
Dégustation, visite des chais et du vignoble
Château Renon 532 Route du Moulin à Vent Tabanac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dégustation, visite du chai et promenade dans le jardin magnifique. Sans réservation .
Château Renon 532 Route du Moulin à Vent Tabanac 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 10 11 50 chenyu@chateau-renon.fr
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English : Dégustation, visite des chais et du vignoble
L’événement Dégustation, visite des chais et du vignoble Tabanac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers