L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Renon, Château Renon, Tabanac

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Renon 6 et 7 juin Château Renon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le passé viticole du Château Renon remonte à l’an 1000. À cette époque, il s’agissait d’un domaine fort implanté sur l’éperon de Tabanac. Ce Château du XIXème siècle a été construit sur les ruines du Château médiéval.

Château Renon 532 route du Moulin à vent 33550 Tabanac Tabanac 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chenyu@chateau-renon.fr »}]

Dégustation, visite du chai et promenade dans le jardin magnifique.

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