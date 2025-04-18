Dégustations gratuites de vins landais Bergerie des vignerons landais Messanges
Dégustations gratuites de vins landais Bergerie des vignerons landais Messanges vendredi 22 mai 2026.
Messanges
Dégustations gratuites de vins landais
Bergerie des vignerons landais 31 chemin de Camentron Messanges Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:30:00
fin : 2026-05-22 12:30:00
Date(s) :
2026-05-22
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Bergerie des vignerons landais 31 chemin de Camentron Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 33 35 caveau-messanges@tursan.fr
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English : Dégustations gratuites de vins landais
L’événement Dégustations gratuites de vins landais Messanges a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS