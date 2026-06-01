Top à la Vachette Route Plage Sud Messanges

Messanges

Top à la Vachette

Route Plage Sud Arènes du Camping Le Vieux-Port Messanges Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 21:30:00

fin : 2026-06-29 23:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Spectacle Comico-taurin tous les lundis et vendredis des mois de Juillet et Août à 21h30 aux arènes. Billetterie sur place à partir de 20h15.

Spectacle Comico-taurin tous les lundis et vendredis des mois de Juillet et Août à 21h30 aux arènes. Billetterie sur place à partir de 20h15. En cas de pluie ou de mauvais temps, la décision du maintien ou l’annulation du spectacle sera prise à 20h15. .

Route Plage Sud Arènes du Camping Le Vieux-Port Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 05 00 00

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English :

Comico-taurine show every Monday and Friday in July and August at 9:30 pm in the bullring. Ticketing on the spot from 20:15.

L’événement Top à la Vachette Messanges a été mis à jour le 2026-06-13 par OTI LAS