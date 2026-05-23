Happy hour musical et tapas Restaurant La Hitillère Messanges

Messanges

Happy hour musical et tapas

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 19:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Tous les vendredis

18h à 19h Happy hour musical et tapas

Tous les vendredis

18h à 19h Happy hour musical et tapas .

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Happy hour musical et tapas

Every Friday

6pm to 7pm Musical happy hour and tapas

L’événement Happy hour musical et tapas Messanges a été mis à jour le 2026-05-23 par OTI LAS