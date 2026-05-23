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Happy hour musical et tapas Restaurant La Hitillère Messanges

Happy hour musical et tapas Restaurant La Hitillère Messanges

Happy hour musical et tapas Restaurant La Hitillère Messanges vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Restaurant La Hitillère

Adresse : 9 Avenue de l'Océan

Ville : 40660 Messanges

Département : Landes

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Messanges

Happy hour musical et tapas

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 19:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Tous les vendredis
18h à 19h Happy hour musical et tapas
Tous les vendredis
18h à 19h Happy hour musical et tapas   .

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80 

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English : Happy hour musical et tapas

Every Friday
6pm to 7pm Musical happy hour and tapas

L’événement Happy hour musical et tapas Messanges a été mis à jour le 2026-05-23 par OTI LAS

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