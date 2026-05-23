Happy hour musical et tapas Restaurant La Hitillère Messanges
Happy hour musical et tapas Restaurant La Hitillère Messanges vendredi 19 juin 2026.
Messanges
Happy hour musical et tapas
Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 19:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Tous les vendredis
18h à 19h Happy hour musical et tapas
Tous les vendredis
18h à 19h Happy hour musical et tapas .
Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80
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English : Happy hour musical et tapas
Every Friday
6pm to 7pm Musical happy hour and tapas
L’événement Happy hour musical et tapas Messanges a été mis à jour le 2026-05-23 par OTI LAS
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